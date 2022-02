Bert van Marwijk is ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, zo heeft de nationale bond zaterdag bekendgemaakt. De Nederlander maakte met het land nog kans op plaatsing voor het WK in Qatar, maar door een verschil van inzicht is de samenwerking abrupt ten einde gekomen.

De 69-jarige Van Marwijk was in 2019 al enige tijd bondscoach van de Emiraten en keerde in december 2020 terug in de hoop het land voor het eerst sinds 1990 naar het WK te leiden.

Momenteel staan de Emiraten op de derde plaats in groep A van de Aziatische kwalificatie. Die plek geeft aan het einde van de groepsfase recht op een plek in de play-offs om een WK-ticket.

Begin deze maand verloren de Emiraten in de - naar nu blijkt - laatste interland onder Van Marwijk met 1-0 van Iran, waardoor directe kwalificatie niet meer mogelijk is. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt.

Bert van Marwijk werd in december 2020 aangesteld als bondscoach van de VAE. Foto: Getty Images

Van Marwijk was bondscoach van drie andere landen

De VAE was het vierde land waar Van Marwijk bondscoach van was. Hij leidde het Nederlands elftal in 2010 naar de WK-finale, maar daarna was hij veel minder succesvol bij Saoedi-Arabië (2015-2017) en Australië (2018).

Mogelijk is het ontslag van Van Marwijk ook het einde van de trainerscarrière van Van Marwijk, die in 2002 met Feyenoord de UEFA Cup won en in Duitsland werkzaam was bij Borussia Dortmund en Hamburger SV.

De oud-speler van onder meer Go Ahead Eagles en MVV, die één interland voor Oranje speelde, begon zijn trainersloopbaan in 1997 bij Fortuna Sittard, waarmee hij in 1999 de KNVB-bekerfinale haalde.