FC Barcelona-trainer Xavi hoopt volgende week eindelijk weer over Memphis Depay te kunnen beschikken. De aanvaller kwam de afgelopen twee maanden vanwege een hamstringblessure amper in actie.

"Memphis heeft een kleine terugslag gehad, het duurt dus wat langer voor hij weer aansluit", zei Xavi zaterdag op zijn persconferentie, een dag voor de derby tegen stadgenoot Espanyol.

De 27-jarige Memphis hield begin december een hamstringblessure over aan het verloren duel met Bayern München (3-0) in de Champions League en miste daardoor vier competitieduels en een wedstrijd in de Copa del Rey.

Begin januari maakte Memphis zijn rentree in de uitwedstrijd tegen Granada (1-1). De 75-voudig international deed op 12 januari ook mee in het duel met Real Madrid in de halve finales van de Spaanse supercup, maar kreeg daarna toch weer last.

Sindsdien ontbreekt Memphis in de selectie van Xavi. Mede door blessures in de voorhoede besloot FC Barcelona in januari om aanvallers Pierre-Emerick Aubameyang en Adama Traoré te halen.

Met acht doelpunten in zestien competitiewedstrijden is Memphis de topscorer van FC Barcelona in La Liga. De Catalanen staan op de vierde plaats met een forse achterstand op koploper Real Madrid. Barcelona ontvangt komende week Napoli in de eerste knock-outronde van de Europa League.

