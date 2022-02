De topper tussen FC Porto en Sporting CP (2-2) is vrijdagavond met vijf rode kaarten volledig uit de hand gelopen. Zelfs bestuursleden van de twee clubs kregen het met elkaar aan de stok.

De wedstrijd tussen de koploper en de nummer twee was met elf gele kaarten (waarvan twee voor Sebastian Coátes van Sporting) al spijkerhard, maar na het laatste fluitsignaal ontstond er een opstootje waarbij nog eens vier rode kaarten werden getrokken.

Porto-aanvoerder Pepe en de Argentijn Agustin Marchesin kregen in het duw- en trekwerk rood en scheidsrechter João Pinheiro stuurde ook João Palhinha en Bruno Tabata van Sporting van het veld.

De politie moest nog sussend optreden bij een incident tussen Sporting-voorzitter Frederico Varandas en Vítor Baía, de vicevoorzitter van Porto, bij de spelersbus. De oud-doelman van de nationale ploeg wilde verhaal halen nadat Varandas in de perskamer verbaal had uitgehaald naar Porto.

Na afloop van de topper was het zes minuten lang chaos op het veld. Foto: EPA

'Ze slaan, spugen en knijpen in het kruis'

Varandas had stevige kritiek op de arbitrage en op Pinto da Costa, de voorzitter van Porto. In een verklaring op de website van Sporting herhaalde hij zaterdag zijn ergernissen.

"Deze wedstrijd was een goede weerspiegeling van veertig jaar voorzitterschap van De Costa", zei Varandas. "Het was een afschuwelijk schouwspel en dat in een land dat zo graag deel wil uitmaken van de Europese Unie en de eerste wereld."

"Dit is het slechtste wat ik in de Portugese sport gezien heb", aldus de voorzitter van Sporting. "Alles lijkt normaal. Ze slaan, spugen en knijpen in het kruis van onze spelers. Ik hoop dat de beelden heel nauwkeurig bekeken worden en dat alle spelers de straffen krijgen die ze verdienen."

Scheidsrechter Pinheiro was volgens Varandas niet capabel om de topper te leiden. "Misschien is hij door de pandemie gewend geraakt aan lege stadions. Hij is in elk geval niet in staat om onder druk met publiek te fluiten."

"Hij gaf gele kaarten die nergens op sloegen, waardoor we met tien man kwamen te staan en we onze voorsprong weggaven. Helaas eindigde de wedstrijd uiteindelijk met deze wanvertoning."