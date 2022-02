Liverpool heeft Sadio Mané terug na diens deelname aan het toernooi om de Afrika Cup. De aanvaller bezorgde Senegal zondag de titel door in de finale tegen Egypte de beslissende strafschop binnen te schieten en kreeg daarna de tijd om de festiviteiten in zijn land mee te maken.

De 29-jarige Mané, die dit seizoen acht doelpunten in de Premier League maakte, hervatte vrijdag de training bij zijn Engelse club. Volgens manager Jürgen Klopp kan Mané zondag in de competitiewedstrijd tegen Burnley normaal gesproken weer meedoen.

"In emotioneel opzicht zweeft hij waarschijnlijk nog steeds. We moeten wel bekijken hoe Sadio er fysiek aan toe is", zei de Duitser. Mané miste voor de start van de Afrika Cup nog geen enkele competitiewedstrijd van Liverpool.

De Senegalese voetballers werden maandag door tienduizenden landgenoten toegejuicht in Dakar. President Macky Sall beloonde de spelers onder meer met een flinke premie en vastgoed. Mané kreeg ook te horen dat een nieuw te bouwen stadion in Sédhiou, de regio waar hij vandaan komt, zijn naam gaat dragen.

Mohamed Salah, die het met Egypte in de finale via strafschoppen moest afleggen tegen zijn clubgenoot, maakte donderdag in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Leicester City al zijn rentree. De clubtopscorer (zestien doelpunten) deed het laatste half uur mee.

Liverpool is momenteel de nummer twee van de Premier League, met een achterstand van negen punten op koploper Manchester City. 'The Reds' hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

37 Spelers Senegal door juichende menigte onthaald na winst Afrika Cup

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League