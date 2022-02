Kaj Sierhuis vindt het moeilijk om blij te zijn met zijn winnende doelpunt en de overwinning van Heracles Almelo zaterdag tegen FC Utrecht (1-0). De spits raakte vlak voor het eindsignaal geblesseerd aan zijn knie en hij sluit niet uit dat het ernstig is.

De 23-jarige Sierhuis liep de blessure op in de extra tijd van het duel in Asisto Erve. Hij gaf een schouderduw aan FC Utrecht-verdediger Djevencio van der Kust en verstapte zich.

"Ik voelde mijn knie heen en weer schieten door dat onnodige blok", vertelde Sierhuis na afloop tegen ESPN. "Dan schrik je enorm. Meestal is het een slecht teken."

De voormalig jeugdinternational liet meteen na de zege al naar zijn knie kijken. "Hij is stabiel, maar er zit wel vocht in. Mijn knie heeft echt een tik gehad, maar hoe erg het is moet nog blijken. Ik hoop dat het meevalt, maar in mijn achterhoofd vrees ik. We kunnen niets uitsluiten."

De winnende goal van Kaj Sierhuis in de 82e minuut. De winnende goal van Kaj Sierhuis in de 82e minuut. Foto: Pro Shots

'Ik kan er niet goed over nadenken'

Tot de blessure was het juist een prachtige avond voor Sierhuis. De aanvaller maakte in de 82e minuut de enige treffer van de wedstrijd tegen FC Utrecht en bezorgde Heracles zo de eerste overwinning van 2022.

"Ik kan nu niet goed over dat doelpunt en de wedstrijd nadenken, het is moeilijk om blij te zijn. Al besef ik wel dat deze zege heel belangrijk is voor de club. Ik schat FC Utrecht hoog in, we hebben het goed gedaan. "

Door de overwinning neemt Heracles afstand van de onderste plaatsen. De club uit Almelo staat nu vijftiende, met vier punten voorsprong op nummer zestien Fortuna Sittard. Het gat met hekkensluiter PEC Zwolle bedraagt zeven punten.

