Feyenoord en PSV hebben vrijdagavond een zege geboekt in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen. De Rotterdammers waren thuis met 3-2 te sterk voor stadsgenoot Excelsior en de Eindhovenaren wonnen met 1-3 bij VV Alkmaar.

Romée van de Lavoir en Maxime Bennink zorgden ervoor dat Feyenoord halverwege met 2-0 aan de leiding ging, maar via treffers van Sabrine Ellouzi en Naomi Pique kwam Excelsior na rust terug tot 2-2. Bennink tekende voor de 3-2, waardoor Feyenoord toch nog won.

PSV kwam op bezoek bezoek bij VV Alkmaar op achterstand door een doelpunt van Sanne Koopman. Via goals van Mandy van den Berg en Naomi Pattiwael kwam de Eindhovense club nog voor rust op een 1-2-voorsprong, waarna Janneke Verheijen in de extra tijd de 1-3-eindstand op het scorebord zette in Alkmaar.

Zaterdag is er nog een wedstrijd in de Eredivisie. Ajax speelt dan thuis tegen PEC Zwolle, terwijl sc Heerenveen tegen FC Twente vanwege te veel coronabesmettingen is uitgesteld.

Stand Eredivisie Vrouwen 1. FC Twente 15-33 (+38)

2. Ajax 14-31 (+25)

3. PSV 15-29 (+6)

4. Feyenoord 16-28 (+5)

5. PEC Zwolle 15-20 (+1)

6. ADO Den Haag 16-20 (+2)

7. VV Alkmaar 16-13 (-23)

8. sc Heerenveen 15-11 (-17)

9. Excelsior 16-9 (-37)