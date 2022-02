Paris Saint-Germain heeft vrijdag door een laat doelpunt van Kylian Mbappé een 1-0-overwinning geboekt in de thuiswedstrijd tegen Stade Rennais. Xavi Simons had bij de Parijzenaren voor het eerst een basisplaats in de Ligue 1.

De achttienjarige Simons, die al jaren te boek staat als een van de grootste talenten van Nederland, mocht al vier keer invallen in de competitie en tegen Stade Rennais mocht hij het van PSG-trainer Mauricio Pochettino vanaf de aftrap proberen. Hij vormde met Lionel Messi en Mbappé de voerhoede van het sterrenensemble. Neymar behoorde niet tot de selectie.

Na 66 minuten werd Simons gewisseld in het Parc des Princes, terwijl PSG niet overtuigde. Georginio Wijnaldum, die terug is van een blessure, kwam voor hem in het veld. In de derde minuut van de extra tijd was het pas raak door een goal van Mbappé op aangeven van Messi.

Door de overwinning heeft PSG nu zestien punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille, al komt de club uit Zuid-Frankrijk zondag nog in actie. Marseille speelt dan uit tegen FC Metz. Dinsdag wacht PSG in Parijs de kraker tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.