FC Volendam heeft vrijdag uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper won thuis met enig fortuin met 2-1 van Jong AZ, terwijl FC Emmen, Jong Ajax en ADO Den Haag punten verspeelden.

Nummer twee FC Emmen bleef op bezoek bij hekkensluiter Almere City steken op 0-0, nummer drie Jong Ajax ging keihard onderuit bij Excelsior (6-2) en ADO Den Haag verloor thuis met 2-3 van MVV Maastricht.

Bij FC Volendam-Jong AZ hadden beide ploegen na veertien minuten al gescoord. Bilal Ould-Chikh zette de thuisclub al snel op voorsprong en niet veel later kwam de 1-1 op naam van Mohamed Taabouni.

Kort na de hervatting nam Volendam opnieuw afstand, ditmaal door een doelpunt van Damon Mirani. De formatie van trainer Wim Jonk ontsnapte in de slotfase aan de gelijkmaker, omdat Peer Koopmeiners voor Jong AZ een strafschop miste.

KKD-speelronde 26 Vrijdag: FC Volendam-Jong AZ 2-1

Vrijdag: Helmond Sport-Telstar 2-2

Vrijdag: ADO Den Haag-MVV 2-3

Vrijdag: Excelsior-Jong Ajax 6-2

Vrijdag: Almere City-FC Emmen 0-0

Vrijdag: De Graafschap-FC Dordrecht 2-2

Vrijdag: TOP Oss-FC Eindhoven 1-2

Zondag: NAC-FC Den Bosch

Zondag: VVV-Venlo-Roda JC

Zondag: Jong PSV-Jong FC Utrecht

Naci Ünüvar miste een strafschop namens Jong Ajax. Naci Ünüvar miste een strafschop namens Jong Ajax. Foto: Pro Shots

Twee eigen doelpunten van Jong Ajax

Volendam, dat in het seizoen 2008/2009 voor het laatst actief was in de Eredivisie, heeft nu zeven punten voorsprong op FC Emmen, maar de Emmenaren hebben wel een wedstrijd minder gespeeld. Jong Ajax heeft tien punten minder dan de koploper.

De ploeg van trainer John Heitinga beleefde een pijnlijke avond bij Excelsior (6-2). Naci Ünüvar miste in de 43e minuut een strafschop voor de Amsterdammers, terwijl Anass Salah-Eddine en doelman Calvin Raatsie een eigen doelpunt maakten.

De treffers van Jong Ajax in het 'goede doel' kwamen van Christian Rasmussen en Liam van Gelderen. Namens Excelsior scoorden Thijs Dallinga (twee keer), Reuven Niemeijer en Redouan El Yaakoubi.

Blije gezichten bij MVV na de overwinning in Den Haag. Blije gezichten bij MVV na de overwinning in Den Haag. Foto: Pro Shots

Dallinga staat al op 27 doelpunten

Met zijn twee goals tilde Keuken Kampioen Divisie-topscorer Dallinga zijn totale aantal naar 27. Thomas Verheydt van ADO staat met twintig doelpunten, evenveel als Robert Mühren, gedeeld tweede op de lijst.

Verheydt scoorde vrijdag één keer in het thuisduel met MVV en toch verloor de ploeg van trainer Ruud Brood. Door treffers van Mart Remans en Toshio Lake (twee keer) pakten de Limburgers drie punten in het Cars Jeans Stadion (2-3). Marius van Mil maakte op aangeven van Verheydt de andere goal van ADO.

De Graafschap pakte door een doelpunt in de zesde minuut van de extra tijd van Sam Hendriks een punt tegen FC Dordrecht (2-2). Hendriks maakte ook de 1-0 en beide goals van FC Dordrecht kwamen op naam van de Belg Jacky Donkor.

Een opstootje bij TOP Oss-FC Eindhoven. Een opstootje bij TOP Oss-FC Eindhoven. Foto: Pro Shots

FC Eindhoven boekt vierde zege op rij

FC Eindhoven boekte in de Brabantse derby tegen TOP Oss een 1-2-overwinning. Na doelpunten van Mawouna Amevor van FC Eindhoven en Kay Tejan van TOP leek het duel te eindigen in een gelijkspel, maar in de 82e minuut maakte Jasper Dahlhaus de 1-2 voor de uitploeg. Charles-Andreas Brym miste daarna nog een strafschop voor de Eindhovenaren.

Het was al de vierde zege op rij voor FC Eindhoven, dat is opgeklommen naar de vijfde plaats. TOP staat dertiende.

Helmond Sport-Telstar eindigde in 2-2. Voor de club uit Helmond tekenden Arno van Keilegom en Jelle Goselink voor de goals en namens Telstar waren Rein Smit en Sven van Doorn trefzeker. De Rus Roman Tugarinov van Telstar kreeg al in de 32e minuut de rode kaart.

