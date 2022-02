Heracles Almelo heeft vrijdag dankzij een late goal van Kaj Sierhuis de eerste overwinning in 2022 geboekt. De ploeg van trainer Frank Wormuth was in Erve Asito met 1-0 te sterk voor FC Utrecht.

Na 0-0 tegen NEC, 1-1 tegen Go Ahead Eagles en een 3-0-nederlaag tegen Ajax leek Heracles tegen FC Utrecht op weg naar een doelpuntloos gelijkspel, tot de goal van Sierhuis in de 82e minuut. Tegenvaller voor de spits was wel dat hij in de extra tijd uitviel met een knieblessure.

Door de overwinning neemt Heracles afstand van de onderste plaatsen. De club uit Almelo staat nu vijftiende, met vier punten voorsprong op nummer zestien Fortuna Sittard. Het gat met hekkensluiter PEC Zwolle bedraagt zeven punten.

FC Utrecht blijft zevende en moet vrezen dat subtoppers Vitesse, AZ en FC Twente verder uitlopen.

Bilal Basaçikoglu scoorde bijna met een omhaal. Foto: Pro Shots

Van der Kust raakt de kruising

Het verschil tussen de eerste en tweede helft bij Heracles-FC Utrecht was vrijdagavond groot. Voor rust gebeurde er vrijwel niets in Almelo, maar na rust werd het toch nog een boeiende strijd. Heracles was nog enigszins dreigend voor rust met mogelijkheden voor Sierhuis en Nikolai Laursen.

In de tweede helft ging het spel op en neer, met al snel een spectaculair moment voor het doel van Heracles. Djevencio van der Kust schoot op de kruising en in de rebound kreeg Mark van der Maarel de bal er niet in. Aan de andere kant gooide Heracles-aanvaller Bilal Basaçikoglu er een prachtige omhaal uit, maar hij scoorde niet.

Henk Veerman, die voor het eerst in de basis stond bij FC Utrecht, kreeg ook nog een kans en Sander van de Streek en Willem Janssen waren ook dicht bij de 0-1. Het was doelman Janis Blaswich die Heracles op de been hield, waarna Sierhuis het stadion in de 82e minuut zowaar nog liet juichen.

De oud-Ajacied was het eindstation van een fraaie aanval met Noah Fadiga en Basaçikoglu en rondde af. Sierhuis was uiteraard dolblij, maar dat veranderde toen hij tien minuten later met een op het oog fikse knieblessure naar de kant ging.

Vreugde bij Heracles na het doelpunt van Kaj Sierhuis. Foto: Pro Shots

