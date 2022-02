Trainer Thomas Tuchel heeft zich vrijdag in Abu Dhabi bij de selectie van Chelsea gevoegd. De Duitser is negatief getest op corona, waardoor hij zaterdag op de bank kan zitten tijdens de finale van het WK voor clubs tegen Palmeiras.

Tuchel miste door zijn besmetting de halve finale van Chelsea tegen het Saoedische Al Hilal, die de Londenaren door een goal van Romelu Lukaku en een assist van Hakim Ziyech met 1-0 wonnen. Palmeiras was met 2-0 te sterk voor het Egyptische Al Ahly.

De finale tussen Chelsea en Palmeiras begint zaterdag om 17.30 uur in het Zayed Sports City Stadium. Zowel Chelsea als Palmeiras kan het toernooi, dat sinds 2005 jaarlijks op de kalender staat, voor het eerst winnen.

In 2012 verloren 'The Blues' in de finale met 1-0 van Corinthians. Palmeiras stond niet eerder in de eindstrijd.