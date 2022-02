PSV-trainer Roger Schmidt leeft ondanks de twee verloren Eredivisie-toppers tegen Ajax en AZ met het nodige vertrouwen toe naar de kraker zaterdag in Arnhem tegen Vitesse. De Duitser zag dinsdag in het KNVB-bekerduel met NAC Breda (4-0) dat zijn ploeg de weg omhoog weer heeft gevonden.

"Het spel tegen NAC stemt me zeer tevreden", aldus Schmidt. "De komende weken is het zaak om een nieuwe reeks met overwinningen te starten, zoals we dat eerder dit seizoen vaker voor elkaar hebben gekregen."

Eind november was PSV Vitesse nog met 2-0 de baas. "We hebben in die thuiswedstrijd laten zien hoe we Vitesse kunnen bestrijden."

"We controleerden toen de hele wedstrijd, ons positiespel was verzorgd en bovendien creëerden we genoeg kansen. Als we dat zaterdag weer kunnen opbrengen, weet ik zeker dat we opnieuw drie punten pakken.

Lachende gezichten bij Jordan Teze en Mario Götze bij de overwinning op NAC Breda. Lachende gezichten bij Jordan Teze en Mario Götze bij de overwinning op NAC Breda. Foto: Pro Shots

Belangrijke spelers keren terug

Opsteker voor PSV is dat de ziekenboeg deze week langzaam leegstroomt. Schmidt kan zaterdag waarschijnlijk weer rekenen op Marco van Ginkel, die de wedstrijden tegen AZ en NAC miste. Noni Madueke maakte tegen NAC al zijn rentree en scoorde direct.

"We zijn blij dat hij terug is, maar laten we hem ook de tijd geven en hem niet meteen onder druk zetten", zei Schmidt over Madueke tegen onder meer VI en het AD. "Als je terugkomt van een blessure ben je nog niet 100 procent. Hij kan natuurlijk niet alle wedstrijden spelen de komende weken."

André Ramalho, Ryan Thomas en Maxi Romero zijn door blessures nog niet inzetbaar. Het herstel van Ramalho gaat vlotter dan verwacht. De Braziliaan leek aanvankelijk op z'n vroegst pas in april weer inzetbaar. "Maar misschien keert hij al eerder terug", zei Schmidt hoopvol.

Vitesse-PSV begint zaterdag om 20.00 uur in het GelreDome en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.