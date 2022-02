Arne Slot heeft naar aanleiding van het nieuws rond Marc Overmars de afgelopen dagen gesprekken gevoerd met vrouwen die bij Feyenoord werken. De voormalige Ajax-directeur stapte begin deze week op vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover meerdere vrouwen.

Vanwege de gebeurtenissen bij Ajax zijn de afgelopen dagen ook bij Feyenoord - zowel in De Kuip als op het trainingscomplex - gesprekken gevoerd over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

"Daar heb je het met de vrouwen die hier werken wel over, al werken er niet zo heel veel op trainingscomplex 1908", zei Slot vrijdag op een persconferentie. "Maar ze ervaren de werksfeer als heel prettig. Het zou me verbazen als daar in het verleden geen aandacht aan besteed is, want hiervoor speelde er al iets bij The voice of Holland. Dus wordt het ook bij ons besproken."

Overmars stuurde gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten naar meerdere vrouwelijke collega's. Toen daar melding van werd gemaakt binnen Ajax, besloot Overmars - na gesprekken met de de raad van commissarissen en algemeen directeur Edwin van der Sar - op te stappen.

"Ik was compleet verrast toen ik zondagavond naar Studio Voetbal zat te kijken en het nieuws voorbijkwam", vervolgde Slot. "Volgens mij hoorde ik een speler van Ajax - ik geloof dat het Steven Berghuis was - zeggen: 'Zou het gehackt zijn, het account van Ajax?' Dat is het eerste waar je dan aan zit te denken. Maar dan blijkt het waar te zijn, dan is dat wel even schrikken."

Slot niet bezig met tweede plaats

Feyenoord hoopt zondag tegen RKC Waalwijk weer drie punten te pakken en misschien wel de tweede plaats over te nemen van PSV, dat een dag eerder op bezoek gaat bij Vitesse. Het verschil tussen beide topclubs is één punt.

"We spreken daar niet over waar ik bij ben", aldus Slot over die tweede plaats. "Het zou heel goed kunnen dat ze het daar in de kleedkamer wel soms over hebben. Het enige waar wij mee bezig zijn, is dat we ons beste voetbal aan het einde van het seizoen willen spelen. Dat betekent dat we continu moeten doorontwikkelen. Daar proberen we aandacht aan te besteden."

De wedstrijd tussen RKC Waalwijk en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.

