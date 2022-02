Georginio Wijnaldum keert na een maand afwezigheid vanwege een enkelblessure terug in de selectie van Paris Saint-Germain. Trainer Mauricio Pochettino heeft de Oranje-international opgenomen in de groep voor de competitiewedstrijd tegen Stade Rennais van vrijdagavond.

De 31-jarige Wijnaldum raakte een maand geleden geblesseerd tegen Stade Brestois. Zonder de Rotterdammer boekte PSG in de Ligue 1 overtuigende zeges op Stade de Reims (4-0) en bij Lille OSC (1-5).

Wijnaldum is niet altijd verzekerd van een basisplaats bij Paris Saint-Germain, al deed hij in de meeste wedstrijden wel mee. PSG heeft in de competitie al dertien punten voorsprong op nummer twee Olympique Marseille.

Neymar heeft na een enkelblessure weliswaar de groepstraining hervat, maar ontbreekt nog in de selectie van PSG. Dat geldt ook voor verdediger Sergio Ramos en middenvelder Ander Herrera.

De wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Stade Rennais in het Parc des Princes begint vrijdag om 21.00 uur.

