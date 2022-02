Luciano Narsingh vervolgt zijn loopbaan in Australië. De negentienvoudig Oranje-international heeft vrijdag een contract tot het eind van het seizoen getekend bij Sydney FC.

De 31-jarige Narsingh zat zonder club na zijn vertrek afgelopen zomer bij Feyenoord. De flankspeler begint aan zijn tweede buitenlandse avontuur. De geboren Amsterdammer kwam eerder voor Swansea City uit. In Nederland speelde hij voor sc Heerenveen, PSV, Feyenoord en FC Twente.

Met Narsingh in de selectie hoopt de huidige nummer drie van de ranglijst de landstitel te heroveren. Sydney FC heeft na elf duels drie punten minder dan koploper Western United FC, dat een wedstrijd minder speelde.

"Dit is een heel spannende nieuwe uitdaging voor mij", laat Narsingh weten. "In een nieuwe omgeving zal ik uit mijn comfortzone stappen. Het zal mij nieuwe energie geven. Ik wil bewijzen dat ik succesvol kan zijn in een nieuwe voetbalcultuur."

Als speler van Heerenveen debuteerde Narsingh in 2012 bij Oranje. In de seizoenen daarna was hij als PSV-aanvaller regelmatig een vaste waarde in het Nederlands elftal, maar na zijn overstap naar Swansea City raakte hij buiten beeld. Ook in de afgelopen twee seizoenen bij Feyenoord, dat hem in de tweede helft van vorig seizoen nog verhuurde aan FC Twente, kon hij niet overtuigen.