Trainer Kees van Wonderen heeft niet het idee dat zijn naderende afscheid bij Go Ahead Eagles invloed heeft op de band met zijn spelers. De coach, die na dit seizoen vertrekt, zag zijn ploeg donderdagavond ten koste van NEC (0-2) de halve finales van de TOTO KNVB Beker bereiken.

De 53-jarige Van Wonderen maakte eind december bekend dat hij toe is aan een nieuwe uitdaging en zijn aflopende contract bij Go Ahead niet gaat verlengen. De coach gelooft er niet in dat een aangekondigd afscheid van een trainer altijd een slechte invloed heeft op de prestaties van een ploeg in het restant van het seizoen.

"Arne Slot (Feyenoord-trainer, red.) zei laatst al dat het onzin is en dat is het ook", zei Van Wonderen in De Goffert tegen ESPN. "Het hoeft geen onzin te zijn, maar dan moet je als trainer het gevoel hebben dat hetgeen wat je aan het doen bent, niet meer aankomt en dat de wisselwerking met de spelers weg is."

"Als dat zo is, als ik één training of wedstrijd dat gevoel heb, ga ik zelf weg. Want dan ben je niet geloofwaardig meer. Maar dat heb ik bij deze groep totaal niet. Ze werken keihard en staan open om te leren. De wisselwerking is prima."

De spelers van Go Ahead Eagles vierden het bereiken van de halve finales uitgebreid. De spelers van Go Ahead Eagles vierden het bereiken van de halve finales uitgebreid. Foto: Pro Shots

'Belangrijker is dat we nu punten gaan pakken'

Door de 0-2-zege bij NEC kan Van Wonderen dit seizoen nog historie schrijven met Go Ahead, dat nog nooit het bekertoernooi won. De ploeg uit Deventer wacht voor een plek in de finale wel een pittige thuiswedstrijd tegen Ajax of PSV.

"Dat zijn leuke dingen, maar misschien nog belangrijker is dat we punten gaan pakken in de competitie", benadrukt Van Wonderen. "We moeten in ieder geval naar een betere positie dan we nu staan. Dat is de volgende uitdaging die we hebben."

Go Ahead Eagles bezet momenteel de dertiende plek in de Eredivisie, met een voorsprong van zes punten op nummer zestien Fortuna Sittard. De ploeg van Van Wonderen neemt het zondag in eigen huis op tegen AZ (aftrap 12.15 uur).

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie