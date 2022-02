Dusan Vlahovic heeft ook in zijn tweede wedstrijd voor Juventus zijn waarde bewezen. De Servische spits, die in de afgelopen transferperiode voor zo'n 75 miljoen euro overkwam van Fiorentina, maakte donderdag in de kwartfinale van de Coppa Italia tegen Sassuolo vlak voor tijd het winnende doelpunt: 2-1.

Vlahovic werd in de 88e minuut diep gestuurd en schoot na een knappe individuele actie met een van richting veranderd schot raak. Vorige week was de topscorer van de Serie A bij zijn debuut voor Juventus ook al trefzeker tegen Hellas Verona (2-0).

Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, was al in de derde minuut op voorsprong gekomen via Paulo Dybala. De Ivoriaan Hamed Traorè maakte namens Sassuolo halverwege de eerste helft gelijk.

Met zijn winnende doelpunt zorgt de 22-jarige Vlahovic voor een pikant affiche in de halve finales. Daarin is namelijk zijn oude club Fiorentina de tegenstander. De andere halve eindstrijd is de stadsderby tussen AC Milan en Internazionale.

Fiorentina won eerder op de avond met 2-3 van Atalanta, waar Marten de Roon en Hans Hateboer in de basis stonden en Teun Koopmeiners mocht invallen. Nikola Milenkovic maakte diep in blessuretijd het winnende doelpunt voor de bezoekers uit Florence.

Matthijs de Ligt viert met zijn ploeggenoten de vroege openingsgoal. Matthijs de Ligt viert met zijn ploeggenoten de vroege openingsgoal. Foto: ANP

Geen winnaar bij halve finale Copa del Rey

In Spanje gaven Athletic Club en Valencia elkaar niets toe in het heenduel in de halve finales van de Copa del Rey. Het treffen in Bilbao eindigde in 1-1.

Voor Valencia, waar de geblesseerde doelman Jasper Cillessen ontbrak, zag het er somber uit toen Raúl García de score opende en Maximiliano Gómez vlak voor rust werd weggestuurd met rood.

Met tien man kwamen de bezoekers echter toch langszij door een doelpunt van Hugo Duro. Daardoor heeft Valencia een aardige uitgangspositie voor de return in Mestalla over drie weken.

De andere finalist moet komen uit de dubbele ontmoeting tussen Rayo Vallacano en Real Betis. De ploeg uit Sevilla won woensdag het uitduel met 1-2.