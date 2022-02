Liverpool heeft donderdag bij de rentree van Mohamed Salah een 2-0-overwinning geboekt op Leicester City. Ook Arsenal deed goede zaken in de Premier League door met 0-1 te winnen bij Wolverhampton Wanderers. De Londenaren maakten voor het eerst in 444 minuten een doelpunt.

Salah had geen basisplaats bij Liverpool, waar Diogo Jota met twee treffers de uitblinker was. De Portugese aanvaller scoorde in de 34e en de 87e minuut. de 1-0 was een rebound nadat een kopbal van Virgil van Dijk gekeerd werd. Van Dijk droeg bij afwezigheid van Jordan Henderson de aanvoerdersband bij 'The Reds'.

Salah viel na zestig minuten in, vier dagen nadat hij met Egypte naast de titel greep in de finale van de Afrika Cup. De Egyptenaren verloren na 0-0 en strafschoppen in de eindstrijd van Senegal, het land van Sadio Mané. Mané kreeg tegen Leicester City nog vrijaf van trainer Jürgen Klopp.

Door de overwinning slonk het gat tussen koploper Manchester City, dat woensdag met 2-0 van Brentford won, en en nummer twee Liverpool tot negen punten. Liverpool heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld. Leicester staat op de twaalfde plaats.

Mohamed Salah kreeg een staande ovatie van de Liverpool-aanhang. Foto: Getty Images

Magalhaes maakt eerste Arrsenal-goal sinds 1 januari

De zege van Arsenal op bezoek bij Wolverhampton was extra knap, omdat 'The Gunners' lange tijd met tien man speelden.

De enige treffer van de wedstrijd viel in de 25e minuut en Gabriel Magalhaes was de maker. De Braziliaanse verdediger tekende zo voor de eerste goal van Arsenal sinds de treffer van Bukayo Saka op 1 januari tegen Manchester City, liefst 444 wedstrijdminuten eerder.

Na rood voor Gabriel Martinelli in de 69e minuut moest Arsenal met een man minder verder. Wolverhampton drong aan, maar de uitploeg hield stand en deed zo goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket. Arsenal staat nu op de vijfde plek.