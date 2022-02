Het debuut van Wilfried Bony voor NEC is uitgelopen op een teleurstelling, al zag trainer Rogier Meijer in korte tijd veel goede dingen van de 33-jarige Ivoriaan. De ervaren spits kwam in de met 0-2 verloren kwartfinale in het KNVB-bekertoernooi tegen Go Ahead Eagles na zestig minuten binnen de lijnen en viel in de 86e minuut geblesseerd uit.

"In de korte periode dat Bony meedeed had hij wel meteen impact", zei Meijer kort na de wedstrijd in De Goffert tegen ESPN. "Hij begon hartstikke goed."

De trainer doelde daarmee op de actie van Bony een minuut na zijn invalbeurt. De Eredivisie-topscorer van het seizoen 2012/2013 scoorde bijna uit een voorzet van Jonathan Okita. "Het was een goede redding van de keeper", zag Meijer.

De oud-speler van onder meer Vitesse, Manchester City en Swansea City maakte ook indruk op zijn tegenstanders. "Ik zag hem lopen en dacht: wat een beest is die Bony", vertelde Go Ahead-middenvelder Luuk Brouwers. "Hij leverde ook meteen. Ik gun niemand een blessure, maar voor ons was het wel lekker dat hij het einde van de wedstrijd niet haalde."

Kwartfinales KNVB-beker PSV-NAC Breda 4-0

Ajax-Vitesse 5-0

RKC Waalwijk-AZ 0-4

NEC-Go Ahead Eagles 0-2

Wilfried Bony wordt geïnstrueerd voor zijn invalbeurt tegen Go Ahead Eagles. Foto: ANP

Bony speelde ruim 500 dagen geen wedstrijd

Bony raakte geblesseerd aan zijn hamstring en de vrees is dat hij er een tijd uitligt. Hij raakte juist steeds fitter, nadat hij meer dan 500 dagen geen wedstrijd gespeeld had. Het contract bij zijn vorige club, het Saoedische Al-Ittihad, werd in november 2020 ontbonden.

"Bij een ingooi kreeg Bony een tikje en toen schoot het in zijn hamstring", vertelde Meijer. "De komende dagen zal duidelijk worden hoe ernstig het is."

De volgende wedstrijd van NEC is zondag om 14.30 uur uit tegen sc Heerenveen. Go Ahead speelt dan om 12.15 uur thuis tegen AZ. In de halve finales van het bekertoernooi stuit de club uit Deventer begin maart in De Adelaarshorst op Ajax of PSV. Zaterdag wordt geloot.