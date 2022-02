Go Ahead Eagles heeft zich donderdag als laatste club geplaatst voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Door twee doelpunten in het eerste half uur werd NEC in Nijmegen met 0-2 verslagen.

Go Ahead weet al dat het in de halve finale een thuiswedstrijd speelt tegen Ajax of PSV. AZ geniet net als de Deventenaren het thuisvoordeel, werd al bij de vorige loting bepaald.

Zaterdagavond horen de clubs aan wie ze worden gekoppeld. De halve finales worden begin maart gespeeld. De finale in De Kuip is op 17 april.

De overwinning van Go Ahead kwam in de eerste helft tot stand. Na ruim een kwartier benutte Luuk Brouwers een penalty. Giannis Botos maakte er in de 26e minuut 0-2 van.

Bij NEC maakte Wilfried Bony zijn rentree op de Nederlandse velden, maar dat liep voor de oud-speler van Vitesse niet zoals gehoopt. De voormalig topscorer van de Eredivisie viel ruim twintig minuten na te zijn ingevallen uit met een hamstringblessure.

Voor Go Ahead Eagles is het de zesde keer dat de halve finale van het bekertoernooi wordt bereikt. De laatste keer dateert van het seizoen 2009/2010. Alleen in 1965 drong de club door tot de finale, waarin Feyenoord te sterk was.