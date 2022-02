Go Ahead Eagles heeft zich donderdag als laatste club geplaatst voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Door twee doelpunten in het eerste half uur werd NEC in Nijmegen met 0-2 verslagen.

Go Ahead weet al dat het in de halve finale een thuiswedstrijd speelt tegen Ajax of PSV. AZ geniet net als de Deventenaren thuisvoordeel, zo werd al bij de vorige loting bepaald.

Zaterdagavond horen de clubs aan wie ze worden gekoppeld. De halve finales staan gepland voor begin maart. De eindstrijd in De Kuip is op 17 april.

De overwinning van Go Ahead kwam in de eerste helft tot stand. Na ruim een kwartier benutte Luuk Brouwers een penalty. Giannis Botos maakte er in de 26e minuut 0-2 van.

Bij NEC maakte Wilfried Bony zijn rentree op de Nederlandse velden, maar dat liep voor de oud-speler van Vitesse uit op een deceptie. De voormalig topscorer van de Eredivisie viel ruim twintig minuten na te zijn ingevallen uit met een hamstringblessure.

Voor Go Ahead Eagles is het de zesde keer dat de halve finale van het bekertoernooi wordt bereikt. De laatste keer dateert van het seizoen 2009/2010. Alleen in 1965 drong de club door tot de finale, waarin Feyenoord te sterk was.

Kwartfinales KNVB-beker PSV-NAC Breda 4-0

Ajax-Vitesse 5-0

RKC Waalwijk-AZ 0-4

NEC-Go Ahead Eagles 0-2

Wilfried Bony ging met een van pijn vertrokken gezicht van het veld. Foto: NEC

Bony scoort bijna en valt daarna uit

NEC en Go Ahead, respectievelijk negende en dertiende in de Eredivisie, maakten er in de deels gevulde Goffert een boeiend gevecht van. De ban werd gebroken toen Souffian El Karouani na ruim een kwartier Iñigo Córdoba onderuit trok in het strafschopgebied en Brouwers geen fout maakte vanaf de stip.

De thuisploeg ging vol overtuiging op zoek naar de gelijkmaker, maar liet daarbij achterin steken vallen. Botos werd volledig over het hoofd gezien door de centrale verdedigers van NEC en profiteerde door er 0-2 van te maken.

Voor rust volgde er ook nog bijna een derde treffer, toen Cordoba na een blunder van NEC-doelman Danny Vukovic op de paal schoot. Vroeg in de tweede helft raakte ook Ragnar Oratmangoen namens de bezoekers het houtwerk.

Het geloof bij NEC leek weer even terug te keren toen Bony in de 59e minuut mocht invallen en bijna scoorde bij zijn eerste balcontact. De Ivoriaanse spits, die door zijn Vitesse-verleden niet door alle fans met open armen werd ontvangen, haalde het einde van de wedstrijd echter niet.