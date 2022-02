Waar Kurt Zouma gewoon mag blijven voetballen ondanks een onlangs opgedoken filmpje waarin hij een kat mishandelt, geldt dat niet voor zijn broer Yoan. De verdediger, die de camera bediende, is door zijn club Dagenham & Redbridge FC voorlopig op non-actief gezet.

De twee broers raakten in opspraak na een eerder deze week op Snapchat geplaatst filmpje. Daarop is te zien dat Kurt Zouma, elfvoudig Frans international en speler van West Ham United, een van zijn katten oppakt en door de lucht schopt. Vervolgens gooit hij ook een schoen naar het vluchtende dier.

West Ham United gaf de 27-jarige centrale verdediger een boete van 250.000 pond (bijna 300.000 euro), maar liet hem dinsdagavond wel meespelen in de competitiewedstrijd tegen Watford. Die beslissing van trainer David Moyes schoot bij veel supporters in het verkeerde keelgat.

Voor de vier jaar jongere Yoan, die het voorval filmde met zijn telefoon en op de achtergrond aan het lachen is, zit voetballen er voorlopig niet in. Dagenham & Redbridge FC, dat uitkomt op het vijfde niveau in Engeland, liet donderdag weten dat de speler wordt geschorst.

"Wij veroordelen elke vorm van wreedheid tegen dieren en daarin worden we gesteund door onze supporters", staat in een verklaring op de clubsite. "Daarom hebben we besloten dat Yoan niet meer voor ons zal uitkomen totdat het onderzoek van de dierenbescherming is afgerond."

De Britse dierenbescherming greep woensdag al in door de twee katten bij Kurt Zouma weg te halen en ze naar een veilige plek te brengen. Daarnaast besloot zijn kledingsponsor adidas de banden met de voetballer te verbreken.