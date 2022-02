Het Nederlands elftal wil tijdens het WK in het hotel The St. Regis Doha logeren. Alle kamers van het luxeverblijf in de hoofdstad van Qatar hebben uitzicht op de Perzische Golf en de kunstmatige Pearl-Qatar-eilanden liggen 5 kilometer verderop.

De KNVB bevestigt berichtgeving in de Volkskrant, maar benadrukt dat er nog niets is getekend. Een uitgebreide delegatie van de bond heeft vorige week een bezoek gebracht aan het hotel. Er is gesproken met personeel en de toezichthoudende vakbond.

Oranje wil tijdens de mondiale eindronde trainen op twee velden van een universiteit, die op tien minuten rijden van het hotel liggen.

De KNVB heeft zeker laten stellen dat de directie van het beoogde onderkomen op het WK aan alle wettelijke eisen voldoet en het personeel volgens de regels wordt betaald. Op de arbeidsomstandigheden van immigranten in Qatar is veel internationale kritiek.

Het hotel heeft een groot zwembad. Het hotel heeft een groot zwembad. Foto: @StRegisDoha

Van Gaal gaat eind maart al naar Qatar

Bondscoach Louis van Gaal gaat eind maart voor de loting van het WK op 1 april naar Qatar en dan gaat een delegatie van de KNVB opnieuw naar de Golfstaat. De bond wil dan ook langsgaan bij woonverblijven van immigranten uit landen als Nepal, India, de Filipijnen, Ghana en Kenia.

De openingswedstrijd van het WK is op 21 november en de finale op 18 december. Bondscoach Van Gaal kan vanwege de speelkalender van de Eredivisie en grote buitenlandse competities voor clubteams niet eerder dan 14 november over al zijn internationals beschikken.

Inmiddels hebben vijftien landen zich geplaatst voor het WK, waar in totaal 32 landen aan meedoen.