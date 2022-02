FC Groningen dreigt dit seizoen een miljoen euro aan sponsorinkomsten mis te lopen. Hoofdsponsor Office Centre kampt door de coronacrisis met liquiditeitsproblemen.

FC Groningen meldt donderdag op zijn website dat Office Centre al langere tijd niet aan de financiële verplichtingen heeft kunnen voldoen. Er is een WHOA-traject gestart, waarbij schuldeisers via de rechtbank onderhands tot een akkoord proberen te komen.

Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen houdt rekening met "een flinke scheur in de broek". "Dit is heel vervelend en zorgelijk. Zowel voor FC Groningen als voor Office Centre en haar werknemers. Wij kunnen nu slechts het verloop en de uitkomsten van het WHOA-traject afwachten."

In september maakte Office Center, een bedrijf in kantoorartikelen, al bekend dat het in de zomer van 2023 zou vertrekken als hoofdsponsor. De partijen hadden een overeenkomst voor onbepaalde tijd, met een opzegtermijn van 18 maanden.

FC Groningen begon moeizaam aan het seizoen, maar door zeges in de laatste twee duels is de ploeg van trainer Danny Buijs opgeklommen naar de tiende plaats in de Eredivisie. Volgend seizoen zit huidig Heracles Almelo-coach Frank Wormuth op de bank bij Groningen.

