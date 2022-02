Tottenham Hotspur kan niet langer als 'joodse' club worden gezien, meldt de club donderdag in een verklaring. Net als bij Ajax in Nederland noemen sommige fans van de Londense club zichzelf 'joden'.

"We zijn er trots op om een inclusieve en progressieve club te zijn en we beseffen dat er wereldwijd een groeiende culturele gevoeligheid bestaat", schrijft Tottenham in de verklaring. "We streven ernaar een omgeving te creëren waarin alle fans zich welkom voelen."

Tottenham noemt in de verklaring de term joden niet, maar spreekt van het "Y-woord", verwijzend naar het Engelse woord yid.

"Het is duidelijk dat het gebruik van deze term het niet mogelijk maakt dat iedereen zich welkom voelt, ongeacht de context of achtergrond. Er is een groeiend besef onder supporters dat het Y-woord minder of helemaal niet gebruikt zou moeten worden."

Tottenham onderzocht onder supporters hoe zij over de kwestie dachten. Dat gebeurde al in de zomer van 2020, maar omdat stadions lange tijd leeg bleven in coronatijd, worden de uitkomsten nu pas gedeeld.

"Onder ruim 23.000 respondenten stelde 94 procent dat het Y-woord als racistisch kan worden beschouwd door een joods persoon", meldt de club.

Geuzennaam al meer dan veertig jaar in gebruik

De geuzennaam wordt al ruim veertig jaar door fans van Tottenham gebruikt. "Aanvankelijk werd dit gezien als een positieve stap tegen antisemitisme. Fans van tegenstanders kregen nooit straf voor hun antisemitisch gedrag."

Volgens Tottenham wordt de term tegenwoordig gebruikt om eenheid tussen de supporters en steun voor het team te tonen. "Daarnaast is het een verdedigingsmechanisme tegen antisemitisme, dat nog altijd bestaat."

"We hebben altijd beseft dat dit een complex onderwerp is en dat het goede gebruik van het woord regelmatig moet worden heroverwogen", aldus de club.

