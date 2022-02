Feyenoord onderzoekt drie opties voor de verbouwing van De Kuip of de komst van een nieuw stadion. In april zal de club een keuze maken tussen een van de drie opties.

De stadionkwestie is al jarenlang een heet hangijzer bij de Rotterdamse club. Een deel van de supporters is fel tegen het project Feyenoord City, waarbij er een nieuw stadion aan de Maas moet komen en de huidige Kuip wordt verlaten.

Hoewel dat niet bewezen is, was de stadionkwestie eind vorig jaar vermoedelijk de aanleiding voor het vertrek van algemeen directeur Mark Koevermans. Supporters van Feyenoord drongen door tot in zijn tuin en richtten vernielingen aan.

Met Dennis te Kloese heeft Feyenoord inmiddels een opvolger voor Koevermans die het stadiondossier in zijn portefeuille heeft. De club stelt donderdag drie varianten voor.

Een van de opties gaat over de bouw van een nieuw stadion. In de DMK-variant en de FFC-variant wordt een plan beschreven voor verbouwing van De Kuip.

Feyenoord meldt dat de plannen worden beoordeeld op twintig criteria, zoals bouwkosten, sfeerelementen, financiële haalbaarheid en de bijdrage aan de begroting van Feyenoord. Supporters en de gemeente Rotterdam worden om input gevraagd.

De supporters worden nadrukkelijk bij de keuze tussen de plannen betrokken. Een Rotterdams onderzoeksbureau gaat een marktonderzoek uitvoeren om de wensen in kaart te brengen.