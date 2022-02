Het gedrag van Kurt Zouma zou ook zomaar nog grote gevolgen kunnen hebben voor zijn interlandcarrière. De Franse bondscoach Didier Deschamps heeft zich namelijk stevig uitgelaten over de verdediger, die deze week in het nieuws kwam vanwege het mishandelen van zijn kat.

In een door de broer van Zouma op Snapchat geplaatst filmpje is te zien dat de voetballer in zijn keuken een kat oppakt en door de lucht schopt. Vervolgens gooit hij schoenen naar het vluchtende dier en slaat hij de kat tegen de kop en uit de armen van een kind.

Het filmpje zorgde voor veel ophef in Engeland. Zouma kreeg van zijn club West Ham United een flinke boete van 250.000 pond (bijna 300.000 euro), raakte zijn sponsor adidas kwijt en zag hoe de Britse dierenbescherming twee katten bij hem weghaalde. Ook Deschamps heeft zich over het incident uitgelaten.

"Het is ontoelaatbaar, ondraaglijk en wreed. De beelden zijn schokkend en ondraaglijk", zei de Franse bondscoach woensdag in gesprek met France 3. Deschamps wilde niet direct zeggen of Zouma niet meer opgeroepen zal worden voor het Franse elftal, maar gaf wel aan het gedrag niet te accepteren.

De Franse bondscoach Didier Deschamps. De Franse bondscoach Didier Deschamps. Foto: Getty Images

'Eerder meegemaakt dat spelers een tijdje niet werden geselecteerd'

"Ik ben geen aanklager. Ik ben er om op basis van bepaalde criteria spelers te selecteren. Ik heb eerder meegemaakt dat spelers in de fout waren gegaan en een tijdje niet werden geselecteerd. Ik hou vast aan die werkwijze", aldus Deschamps.

De trainer doelde daarmee op Karim Benzema. De spits van Real Madrid was betrokken bij een afpersingszaak en werd daarom jarenlang niet opgeroepen voor het Franse elftal. Inmiddels is Benzema wel weer onderdeel van de regerend wereldkampioen.

De 27-jarige Zouma speelde tot dusver elf interlands voor Frankrijk. Hij was onderdeel van de selectie tijdens het afgelopen EK en deed ook mee tijdens de laatste interland van de Fransen, op 16 november op bezoek bij Finland in de WK-kwalificatiereeks (0-2).