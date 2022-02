Warner Hahn heeft bijna twee weken na zijn vertrek bij Go Ahead Eagles een nieuwe club gevonden. De doelman gaat aan de slag bij het Zweedse IFK Göteborg.

De 29-jarige Hahn was transfervrij en daardoor hoefde Göteborg geen transfersom voor de doelman te betalen. Hahn zette bij de Zweedse club zijn handtekening onder een contract voor een jaar, met een optie op nog een jaar.

Hahn liet vanwege "een verschil van inzicht" recent zijn contract bij Go Ahead ontbinden. De international van Suriname was dit seizoen de nummer één onder de lat bij de Deventenaren, maar verloor na de winterstop zijn basisplaats aan Andries Noppert.

Hahn stapt bij Göteborg in tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen, dat in Zweden begin april begint. De dertienvoudig kampioen van Zweden eindigde vorig seizoen op een teleurstellende achtste plaats.

"Dit is een van de grootste clubs in Scandinavië. Ik wil samen met het team de club weer naar de top brengen", reageert Hahn. De club waar voormalig Eredivisie-speler Marcus Berg onder contract staat werd in 2007 voor de laatste keer landskampioen.

Hahn begint bij Göteborg aan zijn tweede buitenlandse avontuur. De Rotterdammer speelde eerder in de Belgische competitie voor Anderlecht. In Nederland stond hij onder de lat bij FC Dordrecht, Feyenoord, PEC Zwolle, Excelsior en sc Heerenveen.