Steven Bergwijn heeft woensdag niet opnieuw een heldenrol kunnen vertolken bij Tottenham Hotspur. De aanvaller dacht tegen Southampton in de extra tijd de gelijkmaker te maken (3-3), maar de VAR constateerde dat hij buitenspel stond. Koploper Manchester City boekte wél weer een zege.

Tot tien minuten voor tijd leek er niets aan de hand voor Tottenham tegen Southampton. De club leidde met 2-1 door een eigen doelpunt van Jan Bednarek en een goal van Son Heung-min en leek op weg naar de zege, maar door treffers van Mohamed Elyounoussi en Ché Adams werd de wedstrijd op zijn kop gezet: 2-3.

In de hoop iets te forceren, koos manager Antonio Conte ervoor Bergwijn te laten invallen en dat plan leek te werken. De voormalig PSV'er schoot in blessuretijd raak, maar de VAR constateerde dat hij buitenspel had gestaan.

Bergwijn, die tijdens de afgelopen transferperiode werd begeerd door Ajax, zag daarmee een nieuwe heldenrol in rook opgaan. Op 19 januari vestigde hij de aandacht op zich door met twee goals in blessuretijd voor een 2-3-zege op Leicester City te zorgen.

De ontlading was groot bij Southampton na de comeback tegen Tottenham Hotspur. Foto: Pro Shots

City blijft op kampioenskoers

Koploper City was in eigen huis met 2-0 te sterk voor Brentford, dat het nog zonder Christian Eriksen moest doen. Voor rust opende Riyad Mahrez de score uit een penalty, waarna Kevin De Bruyne in de tweede helft de eindstand bepaalde.

Dankzij de negentiende seizoenszege gaat City nog altijd royaal aan kop in de Premier League. Liverpool en Chelsea, de nummers twee en drie, volgen op grote afstand.

Tottenham moet ook West Ham United, Manchester United en Arsenal voor zich dulden en staat zevende. De Londenaren hebben nog wel een aantal wedstrijden tegoed.

Aston Villa-Leeds United, het derde Premier League-duel van woensdagavond, eindigde in 3-3. Villa had dankzij uitblinker Philippe Coutinho - hij scoorde en gaf twee assists - een 3-1-voorsprong opgebouwd, maar gaf de wedstrijd nog weg.

Top zeven Premier League 1. Manchester City 24-60 (+43)

2. Liverpool 22-48 (+39)

3. Chelsea 24-47 (+30)

4. West Ham United 24-40 (+11)

5. Manchester United 23-39 (+6)

6. Arsenal 21-36 (+8)

7. Tottenham Hotspur 21-36 (+1)

Kevin De Bruyne hielp Manchester City aan de overwinning. Foto: Pro Shots

