Justin Kluivert heeft OGC Nice woensdag met twee doelpunten aan een 4-1-overwinning op Olympique Marseille in de kwartfinales van de Coupe de France geholpen. In Italië plaatste AC Milan zich voor de halve finales van de Coppa Italia door Lazio met 4-0 te verslaan.

Kluivert zorgde na een klein half uur spelen voor de 2-1 van Nice tegen Marseille door raak te koppen uit een voorzet van Andy Delort. Kort na rust maakte de tweevoudig Oranje-international ook de derde treffer voor zijn ploeg door de bal vanaf de rand van het zestienmetergebied binnen te krullen.

Na iets meer dan een uur spelen leverde Kluivert, die tot deze wedstrijd twee treffers voor Nice had gemaakt, ook de assist op de 4-1 van Delort. Amine Gouiri had Nice na tien minuten op 1-1 gebracht, na een vroege eigen goal van Melvin Bard.

De 22-jarige Kluivert werd acht minuten voor tijd gewisseld. Tien minuten eerder werd Pablo Rosario vervangen bij Nice, waar Calvin Stengs op de bank bleef.

Het is nog onbekend wie de tegenstander van Nice in de halve eindstrijd wordt. Eerder schaarden AS Monaco en vierdeklasser FC Versailles 78 zich bij de laatste vier. FC Nantes en SC Bastia strijden donderdag om de laatste halvefinaleplek.

Olivier Giroud scoorde tweemaal voor AC Milan tegen Lazio. Olivier Giroud scoorde tweemaal voor AC Milan tegen Lazio. Foto: Getty Images

Milan treft Inter in halve eindstrijd Coppa Italia

In Italië opende Rafael Leão halverwege de eerste helft de score voor Milan tegen Lazio. Enkele minuten voor rust bereidde de Portugees met een knappe actie de 2-0 van Olivier Giroud voor.

Giroud was enkele minuten later opnieuw trefzeker, waardoor Milan met een comfortabele 3-0-voorsprong de rust inging. Elf minuten voor tijd voerde Franck Kessié de score uit een rebound verder op.

Begin volgende maand speelt AC Milan in San Siro de heenwedstrijd in de halve eindstrijd tegen stadgenoot Inter, die dinsdag met 2-0 van AS Roma won. De return in Stadio Giuseppe Meazza staat medio april op het programma.

Donderdag worden de andere twee kwartfinales in de Coppa Italia gespeeld. Juventus ontvangt dan Sassuolo en Atalanta speelt thuis tegen Fiorentina.

Vreugde bij Real Betis tegen Rayo Vallecano. Vreugde bij Real Betis tegen Rayo Vallecano. Foto: AFP

Betis wint eerste halve finale in Copa del Rey

In Spanje won Real Betis de heenwedstrijd op bezoek bij Rayo Vallecano in de halve eindstrijd van de Copa del Rey: 1-2. Álvaro García bracht de thuisploeg vroeg op voorsprong, waarna Borja Iglesias en William Carvalho de bezoekers de zege bezorgden.

De return tussen Betis en Vallecano wordt op 3 maart in Sevilla gespeeld. In de finale is Valencia of Athletic Club de tegenstander. Die twee ploegen spelen donderdag in Bilbao de heenwedstrijd in de halve eindstrijd.