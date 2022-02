De voetbalsters van Ajax hebben woensdag hun vijfde overwinning op rij geboekt in de Vrouwen Eredivisie. De ploeg van coach Danny Schenkel was op Sportpark Skoatterwald met 0-4 te sterk voor sc Heerenveen en houdt de aansluiting met koploper FC Twente.

Chasity Grant opende in de negentiende minuut de score voor Ajax. Romée Leuchter verdubbelde de voorsprong enkele minuten voor rust en was na een klein uur spelen opnieuw trefzeker uit een penalty. Nikita Tromp maakte in de slotfase de vierde goal.

De vrouwen van Ajax lieten op 14 november voor het laatst punten liggen in de Eredivisie. Toen werd met 3-2 verloren bij FC Twente. Sindsdien wonnen de Amsterdammers vijf keer op rij en waren ze ook in de KNVB-beker succesvol.

Door de overwinning op Heerenveen heeft nummer twee Ajax nu twee punten achterstand op FC Twente. De tukkers hebben bovendien een wedstrijd meer gespeeld. Heerenveen bezet de voorlaatste plaats.

Ajax komt zaterdag opnieuw in actie in de Eredivisie. Dan komt PEC Zwolle op bezoek. Op dezelfde dag speelt FC Twente uit tegen sc Heerenveen.

