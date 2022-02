AZ heeft woensdag op overtuigende wijze de halve finales van de TOTO KNVB Beker bereikt. In Waalwijk won de ploeg van trainer Pascal Jansen met 0-4 van RKC.

De bezoekers uit Alkmaar hadden helemaal niets te vrezen van de thuisploeg en kwamen al na tien minuten op voorsprong. Dani de Wit stond op de juiste plaats om binnen te tikken na goed voorbereidend werk van Vangelis Pavlidis.

Halverwege de eerste helft stond het al 0-2. Ditmaal was het Pavlidis zelf die kon scoren, nadat doelman Issam El Maach een voorzet van Jesper Karlsson niet goed had weggewerkt.

Zeven minuten later kreeg AZ een strafschop, omdat Saïd Bakari een overtreding had gemaakt op Owen Wijndal. Vanaf 11 meter schoot Karlsson vervolgens beheerst raak en zo bepaalde hij de ruststand.

RKC ging woensdag roemloos ten onder tegen AZ in de kwartfinales van de beker. Foto: Pro Shots

Aboukhlal bepaalt eindstand

Ook na de pauze had AZ geen kind aan RKC, al duurde het nog wel tot de 71e minuut voordat het doel werd gevonden. Invaller Zakaria Aboukhlal werd bediend door Jordy Clasie en werkte van dichtbij binnen.

Het is nog niet bekend wie de tegenstander van AZ is in de halve finales. Wel is al duidelijk dat de huidige nummer vijf uit de Eredivisie een thuiswedstrijd zal spelen.

Naast AZ bereikte Ajax (5-0-zege op Vitesse) woensdag de laatste vier van het bekertoernooi. Dinsdag verzekerde PSV zich met een 4-0-overwinning op NAC van een plek in de halve eindstrijd. Donderdag staat de kwartfinale tussen NEC en Go Ahead Eagles nog op het programma.

