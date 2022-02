Ajax heeft woensdag na de veelbewogen dagen rond het vertrek van directeur Marc Overmars een zeer overtuigende overwinning geboekt op Vitesse in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker. De Amsterdammers wonnen met 5-0.

In de eenzijdige wedstrijd was het halverwege 2-0 door goals van Antony en Sébastien Haller. Binnen een minuut na rust scoorde Haller wederom, waarna ook Dusan Tadic en opnieuw Antony trefzeker waren in de Johan Cruijff ArenA.

De klinkende zege is een opsteker voor Ajax na dagen waarin het verrassende vertrek van Overmars het nieuws domineerde. De directeur voetbalzaken stapte zondag op wegens grensoverschrijdend gedrag.

Naast Ajax plaatste ook AZ zich woensdag simpel voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Dinsdag schaarde PSV zich al onder de laatste vier en donderdag staat nog NEC-Go Ahead Eagles op het programma.

Foto: ANP

Van negativiteit is niets te merken in ArenA

De Ajax-spelers gaven woensdag een snel antwoord op de vraag of de commotie van de afgelopen dagen zou doorwerken in de ploeg. Vitesse werd vrijwel direct onder druk gezet en maakte eigenlijk geen moment aanspraak op de zege.

Het duurde tot de zeventiende minuut tot het overwicht tot een grote kans leidde, maar toen was het ook direct raak. Antony werd diep gestuurd door aanvoerder Tadic en gaf Vitesse-keeper Jeroen Houwen het nakijken met een bekeken inzet.

Vitesse kwam amper van eigen helft en moest na een half uur de tweede treffer slikken. Na een fraaie aanval met onder meer een technisch hoogstandje van Antony was Haller het eindstation.

Het enige schot op doel van het overrompelde Vitesse volgde na dat doelpunt, toen Nikolai Baden Frederiksen keeper Remko Pasveer direct vanaf de aftrap probeerde te verrassen. De Ajax-doelman was alert bij de poging van grote afstand.

Foto: ANP

Haller slaat na rust snel toe

De hoop van Vitesse op een comeback vervloog na rust al binnen een minuut, toen opnieuw Haller afrondde na een afgemeten voorzet van Steven Berghuis. Ook na dat doelpunt nam Ajax geen gas terug.

Vijf minuten later was het woord aan Tadic, die prachtig raak schoot uit een vrije trap. Vlak daarna verprutste Antony een opgelegde kans op 5-0 door de bal te hard breed te geven op de meelopende Haller.

Het bleek uitstel van executie voor Vitesse, want in de 62e minuut kwam het vijfde doelpunt er alsnog. Antony maakte zijn foutje goed door Houwen kansloos te laten met een schot in de verre hoek. De Braziliaan kreeg daarbij veel vrijheid.

In het laatste half uur kon trainer Erik ten Hag spelers sparen; hij wisselde onder anderen Lisandro Martínez, Edson Álvarez, Berghuis en Haller. Ajax bleef het doel van Vitesse bestoken, maar gescoord werd er niet meer.

Foto: ANP

