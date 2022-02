Chelsea heeft woensdag de finale van het WK voor clubs bereikt. Dankzij een doelpunt van Romelu Lukaku wonnen de Londenaren in Abu Dhabi met 1-0 van Al Hilal uit Saoedi-Arabië.

De 28-jarige Lukaku, die al meer dan 500 minuten niet had gescoord voor 'The Blues', pikte de bal na een half uur op nadat een voorzet van Kai Havertz niet goed was weggewerkt. Van dichtbij zorgde de Belg voor het enige doelpunt van de wedstrijd.

Hakim Ziyech stond in de basis bij Chelsea. De oud-Ajacied werd ongeveer een kwartier voor tijd vervangen.

Voor Chelsea, dat in de eindstrijd tegen het Braziliaanse Palmeiras speelt, was het de eerste wedstrijd op het WK voor clubs. Al Hilal had in de kwartfinales nog met maar liefst 6-1 gewonnen van het Al Jazira van coach Marcel Keizer.

Bij het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten moet Chelsea het vooralsnog zonder manager Thomas Tuchel stellen. De Duitser testte recent positief op het coronavirus en heeft nog niet kunnen reizen.

De finale tussen Chelsea en Palmeiras staat zaterdag om 17.30 uur op het programma.