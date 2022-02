Voetballer Kurt Zouma is door zijn club West Ham United woensdag flink bestraft voor het mishandelen van zijn kat. De Franse verdediger ontving een boete van 250.000 pond (bijna 300.000 euro) en raakte bovendien zowel sponsor adidas als zijn twee katten kwijt.

De Britse dierenbescherming heeft de katten bij de 27-jarige Zouma weggehaald en een veilig onderkomen gegeven. Adidas meldt in een korte verklaring niet langer aan Zouma verbonden te willen zijn. "We hebben onderzoek gedaan en zijn tot de conclusie gekomen dat we niet verder willen met deze speler", aldus het kledingmerk.

In een door de broer van Zouma op Snapchat geplaatst filmpje is te zien dat de voetballer in zijn keuken een kat oppakt en door de lucht schopt. Vervolgens gooit hij schoenen naar het vluchtende dier en slaat hij de kat tegen de kop en uit de armen van een kind.

De 27-jarige Zouma sprak van een eenmalig incident en meldde dat zijn twee katten bij zijn hele familie geliefd zijn. West Ham veroordeelde zijn gedrag en deelde een maximale boete uit.

Ondanks zijn vergrijpen mocht Zouma dinsdagavond wel meespelen bij West Ham in het Premier League-duel met Watford (1-0). Manager David Moyes zei dat hij erg teleurgesteld was in zijn speler, maar ook dat het zijn taak was om het beste elftal op te stellen. "En hij behoort tot onze beste spelers."