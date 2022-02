Erik ten Hag is nog steeds verbijsterd door het nieuws dat Marc Overmars wegens grensoverschrijdend gedrag is vertrokken bij Ajax. De trainer is wel blij met de manier waarop zijn spelers woensdag een overtuigende 5-0-zege op Vitesse in de TOTO KNVB Beker boekten.

Ten Hag ging voorafgaand aan de wedstrijd al in op de zaak-Overmars en deed dat erna uitgebreider. "Het raakt me heel erg diep. Ja, ik wist het al voor het duel van zondag met Heracles Almelo. Ruim een dag voor het persbericht."

"Mijn gedachten zijn in de eerste plaats bij de vrouwen die dit hebben ondergaan", aldus Ten Hag, die Overmars altijd een vriend noemde. "En die vriendschap is er nog steeds. Natuurlijk steun ik hem nog steeds. Dat lijkt me vanzelfsprekend."

Ten Hag herkent zich niet in het beeld dat het grensoverschrijdende gedrag van Overmars kon gedijen binnen de cultuur die bij Ajax heerst. "Dat gaat me te ver", zei hij. "Dit is maar één zaak. Ik kom niet zo vaak in de Johan Cruijff ArenA. Maar op De Toekomst, waar we trainen, heb ik nooit iets gemerkt. Het gaat me veel te ver om nu te zeggen dat Ajax een vrouwonvriendelijke club is."

"Het is niet alleen Ajax", ging hij verder. "Gisteren is er volgens mij een Kamerlid om soortgelijke redenen afgetreden (Gijs van Dijk van de PvdA, red.). Het gebeurt helaas overal. Het gebeurt in heel veel organisaties. En de voetballerij is een spiegel van de maatschappij."

Marc Overmars en Erik ten Hag werkten zeer nauw samen bij Ajax. Marc Overmars en Erik ten Hag werkten zeer nauw samen bij Ajax. Foto: Pro Shots

'Overmars heeft me echt overvallen'

Ten Hag kreeg zaterdag een aangeslagen Overmars aan de lijn. "En ik was totaal verrast. Hij heeft me echt overvallen. Natuurlijk heb ik mezelf de vraag gesteld of ik niet iets had kunnen opmerken", zei hij.

"Ik heb die film wel afgedraaid. Ik heb ook nog veel vragen. Er zijn nu veel aannames. Er worden conclusies getrokken. Maar alle feiten kennen we niet, ook vanwege privacyredenen."

De Ajax-coach noemde de vraag of het vertrek van Overmars van invloed is op zijn eigen toekomst "totaal ongepast". "Ik heb er nu nog niet eens over nagedacht hoe we op korte termijn onze organisatie moeten neerzetten. Dit nieuws moet eerst bij ons landen", zei hij.

"De spelers hebben het goed opgepakt. We hebben maandag uitgebreid met ze gesproken. Ook onze directeur Edwin van der Sar was daar bij. We hebben een sterke groep. Ik heb genoten van de manier waarop we Vitesse verslagen hebben."