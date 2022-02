Erik ten Hag heeft het moeilijk met het plotselinge vertrek van Marc Overmars bij Ajax. De trainer werd er zondag door verrast dat de directeur voetbalzaken, met wie hij nauw samenwerkte, opstapte wegens grensoverschrijdend gedrag.

"Ik was totaal verbijsterd. Dit is gewoon rampzalig, met name voor de gedupeerde vrouwen en het leed dat ze is aangedaan. Daar heb ik het moeilijk mee", zei Ten Hag woensdag voor aanvang van het bekerduel met Vitesse tegen ESPN.

"Iedereen verwerkt het voor zich. Ik trek me dan vaak terug, ben wat stiller en heb wat minder energie dan normaal. Vooral in de eerste uren en dagen na het nieuws was het moeilijk. Of ik me verraden voel? Nee."

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Marc Overmars

Ten Hag merkt dat het nieuws bij iedereen binnen Ajax is aangekomen. "Het raakt ons allemaal tot in het diepst van onze ziel. We hebben er op dit moment mee te dealen, moeten het laten landen en het verwerken", aldus de coach, die in de laatste dagen nog contact had met Overmars.

"Dat was moeilijk. We waren met iets heel moois bezig en dat wordt nu op deze manier onderbroken. Het is een heel lastige situatie. Wat hij zei? Dat is tussen Marc en mij."

Marc Overmars en Erik ten Hag werkten zeer nauw samen bij Ajax. Marc Overmars en Erik ten Hag werkten zeer nauw samen bij Ajax. Foto: Pro Shots

Overmars stapte zondag op

Zondagavond werd bekend dat Overmars per direct zou opstappen bij Ajax. De voormalige topvoetballer zei in een verklaring zich lange tijd niet bewust te zijn geweest van zijn grensoverschrijdende gedrag.

In de afgelopen dagen kwam onder meer NRC - de krant deed sinds december onderzoek - op basis van ingewijden met details over het gedrag van Overmars naar buiten.

In die berichtgeving kwam ook naar voren dat de rest van de clubleiding, onder wie Edwin van der Sar, al langer van het wangedrag moet hebben geweten. De algemeen directeur van Ajax ontkent dat stellig.