Ajax begint woensdagavond met Devyne Rensch aan de kwartfinale tegen Vitesse in de TOTO KNVB Beker. De rechtsback vervangt Noussair Mazraoui. Ook Davy Klaassen heeft een basisplaats.

Opstelling Ajax Pasveer; Rensch, Timber, Martínez, Blind; Klaassen, Álvarez, Berghuis; Antony, Haller, Tadic.

Opstelling Vitesse Houwen; Doekhi, Bazoer, Hájek; Dasa, Tronstad, Bero, Wittek; Frederiksen, Buitink; Grbic.

Mazraoui viel afgelopen zondag in de slotfase van de competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (3-0-zege) geblesseerd uit na een botsing met Kaj Sierhuis. De rechtsback zit ook niet op de reservebank tegen Vitesse.

Ten opzichte van het duel met Heracles voert Ajax-coach Erik ten Hag verder geen wijzigingen door in zijn opstelling. Dat betekent dat Klaassen opnieuw een basisplaats heeft op het middenveld. Hij is de vervanger van Ryan Gravenberch, die nog altijd niet fit is.

Bij Vitesse ontbreekt Loïs Openda door een schorsing. Hierdoor begint Adrian Grbic net als afgelopen zaterdag tegen FC Twente (3-0-verlies) in de spits.

De kwartfinale tussen Ajax en Vitesse is een reprise van de bekerfinale van vorig seizoen, die met 2-1 werd gewonnen door de Amsterdammers. De winnaar van de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA gaat in de halve eindstrijd op bezoek bij RKC Waalwijk, AZ, NEC of Go Ahead Eagles.

De kwartfinale in de KNVB-beker tussen Ajax en Vitesse in de Johan Cruijff ArenA begint om 19.00 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Bas Nijhuis.