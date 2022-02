Felix Zwayer keert weer terug als scheidsrechter. De Duitser nam een pauze nadat hij in december in opspraak was gekomen na de Bundesliga-topper tussen Borussia Dortmund en Bayern München (2-3). Zwayer nam in die wedstrijd enkele dubieuze beslissingen en kreeg na dat duel de volle laag van Dortmund.

"Na de voor mij en mijn familie zeer stressvolle gebeurtenissen en momenten, besloot ik tijd te nemen om na te denken over mijn persoonlijke en sportieve situatie. Ik heb de tijd gebruikt om me op belangrijke zaken te richten en de situatie te laten bezinken", zegt Zwayer woensdag op de site van de Duitse voetbalbond DFB.

"Ik ben erg dankbaar voor alle discussies, de feedback en de daaruit voortvloeiende kansen en inzichten. Ik voel me weer goed, gesterkt en veilig. Na een aantal cursussen en workshops en een sportieve prestatiecontrole, ben ik er klaar voor om terug te keren."

Zwayer werd na de wedstrijd in december snoeihard bekritiseerd door een aantal spelers van Borussia Dortmund. Zij waren boos omdat Zwayer onder meer wel een penalty aan Bayern gaf vanwege hands van Mats Hummels, maar niet aan Dortmund na een vermeende overtreding van Lucas Hernández op Marco Reus.

Middenvelder Jude Bellingham verwees in een interview vlak na de wedstrijd naar een matchfixingzaak waar de inmiddels veertigjarige Zwayer in 2005 bij betrokken was. De jonge Engelsman kreeg een boete van 40.000 euro voor zijn uitspraken. Ook Erling Haaland, aanvoerder Reus en trainer Marco Rose van Dortmund waren woedend.

Zwayer liet vervolgens weten dat hij met Bellingham in gesprek wilde over diens uitspraken, maar Dortmund werkte daar niet aan mee. Het stond de club niet aan dat het verzoek van de scheidsrechter in de media terecht was gekomen.

