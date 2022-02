Willem Janssen zet na dit seizoen een punt achter zijn voetballoopbaan. De aanvoerder van FC Utrecht vindt het mooi geweest en is toe aan iets anders.

"Er kwam langzaam een gevoel bij me bovendrijven van: is dit nog waar ik heel veel voldoening uit haal? Is dit nog waar ik iedere dag plezier uit haal? Gaandeweg kwam het besef dat ik het gevoel heb dat het na dit seizoen goed is", zegt de 35-jarige Janssen woensdag op de site van FC Utrecht.

"Ik heb gemerkt aan mezelf dat ik al die jaren als prof volle bak ben gegaan, helemaal all-in. De situatie hoe die nu is en hoe die, denk ik, in de toekomst ook zal blijven, heeft me doen beseffen dat ik het niet op een andere manier kan dan volledig all-in te gaan."

Janssen is momenteel de speler met de meeste ervaring in de Eredivisie van alle voetballers die in Nederland actief zijn. Hij speelde al 402 wedstrijden op het hoogste niveau van ons land en kwam voor vier clubs in actie.

In 2004 debuteerde Janssen voor VVV-Venlo, al was dat nog wel in de eerste divisie. De in Nijmegen geboren Janssen vertrok na drie jaar naar Roda JC en kwam tussen 2011 en 2013 uit voor FC Twente. Na een jaar te zijn verhuurd aan FC Utrecht, staat Janssen sinds 2014 al onder contract in de Domstad.

Janssen speelde in totaal al 247 wedstrijden voor FC Utrecht en scoorde daarin 26 keer. Alleen met FC Twente won hij ooit een prijs: de Johan Cruijff Schaal in 2011.

