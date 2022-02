Het meespelen van Kurt Zouma bij West Ham United dinsdagavond leidde tot tal van afkeurende reacties. De verdediger kwam negatief in het nieuws nadat er een filmpje was verschenen waarin hij zijn kat mishandelde.

"Ik ben erg teleurgesteld in Kurt en de club handelt deze zaak verder af", zei manager David Moyes van West Ham tegen BT Sports voorafgaand aan de 1-0-zege van West Ham op Watford. "Maar het is mijn taak om het beste elftal op te stellen en hij behoort tot de beste spelers."

De politie meldde al dat er een dringend onderzoek is gestart naar Zouma, in samenwerking met de Britse dierenbescherming RSPCA. De Franse verdediger bood zijn excuses aan voor zijn gedrag.

In het door de broer van Zouma op Snapchat geplaatste filmpje is te zien hoe de voetballer in zijn keuken een kat oppakt en door de lucht schopt. Vervolgens gooit hij met schoenen naar het vluchtende dier en slaat hij de kat tegen de kop en uit de armen van een kind.

De 27-jarige Zouma sprak van een eenmalig incident en meldde dat zijn twee katten bij de hele familie geliefd zijn. West Ham veroordeelde zijn gedrag en stelde de zaak intern op te lossen.

Ook fans West Ham tonen onbegrip

Niet alleen de RSPCA reageerde kwaad toen bleek dat Zouma mocht blijven spelen voor West Ham, ook supporters van de Londense club lieten dinsdag hun ongenoegen blijken. Moyes zei begrip te hebben voor die boze reacties.

"Ik ben een grote dierenvriend en snap dat veel mensen hierdoor aangedaan zijn. Ik was zelf ook diep teleurgesteld toen ik van het filmpje hoorde. Ik ben iemand die veel geeft om mijn eigen paarden en honden."

Moyes sprak van een heel slechte situatie. "Ik heb hier met Kurt over gesproken, en we moeten zo goed als mogelijk verder gaan. Hij heeft er spijt van en de club pakt dit geval verder op."

