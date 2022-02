NAC Breda berustte dinsdagavond in de bekernederlaag tegen PSV. De ploeg uit de Keuken Kampioen Divisie kwam er niet aan te pas in de kwartfinale en verloor met 4-0.

"PSV was gewoon een maatje te groot", concludeerde routinier Ralf Seuntjens tegen ESPN. "We kregen er maar geen druk op. Het leek wel alsof we tegen zestien man speelden. Als ik de bal had, zag ik alleen maar rood en wit om me heen."

PSV kwam al in de achtste minuut op voorsprong via de weer fitte Noni Madueke. Daarna was het eenrichtingsverkeer en mocht NAC doelman Nick Olij dankbaar zijn dat het bij 4-0 bleef.

"Je staat eigenlijk alleen maar tegen te houden, omdat je geen druk kunt zetten. Dan is het gewoon wachten tot de goals vallen", blikte Seuntjens terug.

NAC heeft nog een lange weg te gaan

Trainer Edwin de Graaf verweet zijn ploeg niets. "Ik kan niet zeggen dat de jongens niet hard gewerkt hebben. Ze hebben er alles aan gedaan. Maar bij fases ging het gewoon te snel voor ons."

NAC is bezig aan een moeizaam seizoen in de Keuken Kampioen Divisie en staat slechts elfde. "Het is goed dat de jongens hebben kunnen zien wat er nodig is op dit niveau, we hebben nog een lange weg te gaan", zei de trainer.

"PSV is gewoon twee of drie klassen beter dan wij. Zeker in de tweede helft speel je alleen maar om te zorgen dat het geen grote uitslag wordt."

NAC was de laatste Keuken Kampioen Divisie-club die actief was in de beker. Woensdag staan de kwartfinales Ajax-Vitesse en RKC Waalwijk-AZ op het programma. Donderdag volgt nog NEC-Go Ahead Eagles.