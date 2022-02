Internazionale heeft zich dinsdag als eerste club geplaatst voor de halve finales van de Coppa Italia. Met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries als invallers werd thuis met 2-0 gewonnen van AS Roma.

Alexis Sánchez zorgde voor het hoogtepunt van de wedstrijd. De Chileense middenvelder schoot van afstand prachtig in de kruising. Het betekende na zeventig minuten de 2-0 en daarmee de beslissing in de wedstrijd.

De score in San Siro was al na anderhalve minuut geopend door Edin Dzeko. De Bosniër volleerde van dichtbij raak na een assist van Ivan Perisic. AS Roma, met Rick Karsdorp in de basis, stelde daar weinig tegenover.

De Vrij begon bij de koploper van de Serie A op de bank, maar viel halverwege in voor de geblesseerd geraakte Alessandro Bastoni. Dumfries deed alleen de laatste vijf minuten mee.

Voor Mourinho was het sinds zijn aanstelling als trainer van AS Roma zijn eerste bezoek aan Internazionale, waarmee hij in 2010 de Champions League won. De trainer werd verwelkomd met applaus door de supporters van zijn oude club.

Internazionale neemt het in de halve finale op tegen stadgenoot AC Milan of Lazio. De andere kwartfinales zijn Atalanta-Fiorentina en Juventus-Sassuolo. De Italiaanse bekerfinale is op 11 mei.