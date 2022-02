Wout Weghorst heeft dinsdag van zich doen spreken namens zijn nieuwe club Burnley. De spits leidde met een prachtige actie de gelijkmaker in tegen Manchester United: 1-1. Tegelijkertijd beleefde Donny van de Beek niet het debuut bij Everton waarop hij hoopte.

Bij Burnley-United kwamen de bezoekers vroeg op voorsprong dankzij Paul Pogba. Dat gebeurde vijf minuten nadat een doelpunt van ploeggenoot Raphaël Varane op advies van de VAR was afgekeurd wegens buitenspel.

Vroeg in de tweede helft vestigde basisspeler Weghorst de aandacht op zich. Hij draaide halverwege de United-helft knap weg bij twee tegenstanders en stelde vervolgens Jay Rodriguez met een goede pass in staat te scoren. Het bleef bij 1-1.

De 29-jarige Weghorst verruilde VfL Wolfsburg onlangs voor degradatiekandidaat Burnley, dat 14 miljoen euro voor hem betaalde. De twaalfvoudig Oranje-international tekende een contract tot medio 2025 op Turf Moor.

Burnley, dat tegen United ook Erik Pieters in de ploeg had, wacht nu al tien Premier League-wedstrijden op een overwinning en staat laatste. United is ruim een maand ongeslagen en is achter Manchester City, Liverpool, Chelsea en West Ham United de nummer vijf.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de actie van Wout Weghorst en het daaropvolgende doelpunt van Jay Rodriguez.

Van de Beek valt in bij verliezend Everton

Van de Beek, die deze winter net als Weghorst van club wisselde, zat tijdens de uitwedstrijd tegen Newcastle United op de bank bij Everton. Halverwege was het 1-1 door eigen goals van Jamaal Lascelles (Newcastle) en Mason Holgate (Everton).

Na een uur, vlak na de 2-1 van Ryan Fraser, maakte United-huurling Van de Beek als invaller zijn debuut bij Everton. De oud-Ajacied kon niets aan de stand veranderen en zag Kieran Trippier tien minuten voor tijd Newcastles derde doelpunt maken. Anwar El Ghazi bleef op de bank bij 'The Toffees'.

Everton, waar Frank Lampard onlangs werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Rafael Benítez, moet zich als nummer zestien van Engeland zorgen maken. Voor het steenrijke Newcastle zijn de problemen als nummer zeventien voorlopig net zo groot.

West Ham United-Watford, de derde Premier League-wedstrijd van dinsdag, eindigde in 1-0 door een doelpunt van Jarrod Bowen. West Ham loste Manchester United dankzij de zege af op de vierde plek.

Donny van de Beek droeg voor het eerst het blauwe shirt van Everton. Donny van de Beek droeg voor het eerst het blauwe shirt van Everton. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League