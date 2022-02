Noni Madueke beleefde dinsdag een succesvolle rentree bij PSV. De aanvaller maakte de openingsgoal in de met 4-0 gewonnen kwartfinale in de KNVB-beker tegen NAC Breda en hield het daarna niet droog.

"Ik geloof dat het de eerste keer is dat ik huilde van opluchting of geluk", reageerde Madueke na de wedstrijd bij ESPN. "Het was een geweldig moment dat ik kon delen met de fans, met wie ik een goede band heb."

Madueke zat in de lappenmand sinds begin december, toen hij tegen FC Utrecht uitviel met een spierblessure. Het was de zoveelste tegenslag dit seizoen voor de negentienjarige vleugelaanvaller, die meer aan revalideren was dan dat hij in het veld stond.

Tegen NAC Breda had Madueke maar acht minuten nodig om met een kopbal uit een corner de score te openen. "Dat was wel heel ongebruikelijk, want het is denk ik het eerste kopdoelpunt uit mijn carrière", zei de Engelsman, die met een assist ook aan de basis stond van de 3-0 van Mario Götze.

Madueke liet zich na zijn goal op zijn knieën zakken en verborg zijn gezicht in zijn handen. "Het zijn hele zware maanden geweest, dus het was een emotioneel moment. Natuurlijk heb ik geloof in eigen kunnen, maar je weet nooit hoe het in een wedstrijd loopt. Ik ben heel blij om weer terug te zijn."

Gakpo: 'We moesten een reactie geven'

Aanvoerder Cody Gakpo snapte de emoties bij Madueke en zocht hem meteen na het doelpunt op. "Wat ik tegen hem zei? Dat ik trots op hem ben. Zoveel blessures, dat doet wat met een persoon."

Gakpo, zelf maker van de 4-0, vond dat PSV het na thuisnederlagen tegen Ajax en AZ aan de stand verplicht was om de fans wat te laten zien. "Dit was nodig. We moesten een keer opstaan en een reactie geven en dat hebben we wel gedaan, denk ik."

De onrustige weken bij PSV, met ook het aangekondigde vertrek van trainer Roger Schmidt na dit seizoen, zijn volgens de aanvaller niet ineens naar de achtergrond verdwenen. "Maar we hebben vandaag wel wat neergezet. Ik denk dat we in deze flow moeten blijven, met deze sfeer."