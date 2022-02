PSV heeft zich dinsdag moeiteloos voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker geplaatst. De thuiswedstrijd tegen NAC Breda werd met 4-0 gewonnen en was voor rust al beslist dankzij uitblinkers Mario Götze en Noni Madueke.

Madueke, die zijn rentree maakte na blessureleed en zijn eerste wedstrijd sinds 4 december speelde, opende in de achtste minuut de score. Vervolgens was het twee keer de beurt aan Götze en bij dienst tweede goal was Madueke de aangever.

NAC had voor rust helemaal niets in te brengen tegen PSV en dat was in de tweede helft niet anders. Het overwicht van de Eindhovenaren leidde in de slotfase nog tot een fraai doelpunt van aanvoerder Cody Gakpo.

Met de simpele overwinning in het deels gevulde Philips Stadion nam PSV revanche voor de 1-2-nederlaag van afgelopen weekend tegen AZ, waardoor de achterstand op koploper Ajax werd vergroot tot vijf punten.

PSV is na negen jaar weer halvefinalist in het bekertoernooi en kan nu afwachten wie zich nog meer onder de laatste vier scharen. Woensdag worden Ajax-Vitesse en RKC Waalwijk-AZ gespeeld en donderdag volgt NEC-Go Ahead Eagles.

In de volgende ronde treft PSV hoe dan ook niet Ajax of Vitesse, want die clubs spelen net als de Eindhovenaren uit in de halve finales, zo wees de loting uit.

Noni Madueke was geëmotioneerd na zijn doelpunt. Noni Madueke was geëmotioneerd na zijn doelpunt. Foto: Pro Shots

