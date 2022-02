PSV heeft zich dinsdag moeiteloos voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker geplaatst. De thuiswedstrijd tegen NAC Breda werd met 4-0 gewonnen en was voor rust al beslist dankzij uitblinkers Mario Götze en Noni Madueke.

Madueke, die zijn rentree maakte na blessureleed en zijn eerste wedstrijd sinds 4 december speelde, opende al snel de score. Nog voor rust was het vervolgens twee keer de beurt aan Götze en bij diens tweede goal was Madueke de aangever.

NAC had de hele wedstrijd niets in te brengen. Het overwicht van de Eindhovenaren leidde in de slotfase nog tot een fraai doelpunt van aanvoerder Cody Gakpo.

Met de simpele zege in het deels gevulde Philips Stadion nam PSV revanche voor de 1-2-nederlaag tegen AZ van afgelopen weekend in de Eredivisie, waardoor de achterstand op koploper Ajax werd vergroot tot vijf punten.

PSV is na negen jaar weer halvefinalist in het bekertoernooi en kan nu afwachten wie zich nog meer onder de laatste vier scharen. Woensdag worden Ajax-Vitesse en RKC Waalwijk-AZ gespeeld en donderdag volgt NEC-Go Ahead Eagles.

In de volgende ronde treft PSV sowieso niet Ajax of Vitesse, want die clubs spelen net als de Eindhovenaren uit in de halve finales, zo wees de loting uit.

Noni Madueke was geëmotioneerd na zijn doelpunt. Noni Madueke was geëmotioneerd na zijn doelpunt. Foto: Pro Shots

NAC schiet niet één keer op doel

PSV-NAC was wegens de coronaregels om 19.00 uur ingepland, zodat de supporters in het stadion ook een verlenging of penaltyserie zouden kunnen meemaken. Al heel snel werd duidelijk dat het zover niet zou komen.

Het gretige PSV zocht onder aanvoering van Madueke direct de aanval. Nadat Philipp Max en Götze al kansen hadden gemist, zorgde de Engelsman in de achtste minuut van dichtbij met een kopbal voor 1-0. Hij was na zijn treffer zichtbaar geëmotioneerd; hij liep dit seizoen al drie keer een spierblessure op.

NAC kwam in de vorige bekerrondes terug van een achterstand tegen Eredivisie-clubs FC Utrecht en PEC Zwolle, maar ditmaal zat dat er niet in. PSV'ers Érick Gutiérrez en Olivier Boscagli raakten de paal en lat, waarna Götze na een knappe actie wél scoorde.

Vijf minuten voor rust zag coach Roger Schmidt zijn ploeg voor de derde keer scoren en opnieuw was het Götze, al ging veel dank uit naar Madueke. De vleugelspeler bood de Duitser na een goede actie een niet te missen kans.

Nick Olij behoedde NAC Breda voor een grotere nederlaag. Nick Olij behoedde NAC Breda voor een grotere nederlaag. Foto: Pro Shots

Debuut Bakayoko een van hoogtepunten

Ook na rust werd PSV-keeper Joël Drommel (hij kreeg waarschijnlijk eenmalig de voorkeur boven Yvon Mvogo) niet één keer getest. NAC had het vooral aan doelman Nick Olij te danken dat de schade beperkt bleef.

Na gemiste kansen van invallers Ritsu Doan en Yorbe Vertessen was Gakpo de enige PSV'er die scoorde. Dat deed hij op een voor hem karakteristieke manier. De aanvoerder trok vanaf links naar binnen en vond fraai de verre hoek.

In de slotminuten waren de ogen vooral gericht op de achttienjarige Johan Bakayoko, die als invaller zijn debuut maakte. De uitblinker van Jong PSV wilde graag scoren, maar dat lukte hem niet.

Bekijk de uitslagen in de TOTO KNVB Beker