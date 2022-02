Als Chelsea zich woensdag voor de finale van het WK voor clubs plaatst, dan is Palmeiras zaterdag de tegenstander. De Braziliaanse club was dinsdag in de eerste halve finale met 2-0 te sterk voor Al Ahly.

Op slag van rust werd de ban gebroken door Raphael Veiga en vroeg in de tweede helft verdubbelde Dudu de score. Toen Ayman Ashraf in de slotfase ook nog eens rood kreeg, kon Al Ahly het helemaal vergeten.

Chelsea stroomt net als Palmeiras pas tijdens de halve finales van het WK in en speelt daarin woensdag tegen Al Hilal uit Saoedi-Arabië. Deze club won in de vorige ronde met maar liefst 6-1 van het Al Jazira van coach Marcel Keizer.

Bij het toernooi in de Verenigde Arabische Emiraten moet Chelsea het vooralsnog zonder manager Thomas Tuchel stellen. De Duitser testte recent positief op het coronavirus en heeft nog niet kunnen reizen.

De wedstrijd tussen Champions League-winnaar Chelsea en Al Hilal, dat de Aziatische Champions League won, begint woensdag om 17.30 uur. De finale wordt zaterdag op hetzelfde tijdstip gespeeld.