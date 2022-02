Lieke Martens is een van de 27 speelsters die dinsdag zijn opgeroepen voor de Oranjevrouwen voor het oefentoernooi Tournoi de France. Ook keeper Loes Geurts en verdediger Lynn Wilms maken hun rentree in de selectie.

Sterspeler Martens ontbrak in november nog bij de wedstrijden tegen Tsjechië en Japan door een blessure. Ze is in vorm bij haar club FC Barcelona, waar ze in 2022 in zeven wedstrijden zeven keer scoorde en vijf assists gaf.

Geurts en Wilms zijn er voor het eerst sinds de Olympische Spelen van vorige zomer weer bij. De achttienjarige PSV-aanvaller Esmee Brugts is voor het eerst opgeroepen voor Oranje.

Bondscoach Mike Parsons kan nog geen beroep doen op Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon) en Shanice van de Sanden (VfL Wolfsburg), die bij hun club een blessure opliepen en daar voorlopig nog niet van zijn hersteld.

Nederland speelt bij het oefentoernooi tegen Brazilië, Finland en gastland Frankrijk. De eerste wedstrijd is een duel met Brazilië op 16 januari in Caen.

De eerstvolgende wedstrijden van de Oranjevrouwen na het Tournoi de France zijn WK-kwalificatieduels met Cyprus (8 april) en Belarus (12 april). Dit jaar staat vooral in het teken van het EK van komende zomer in Engeland.