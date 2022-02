Edwin van der Sar wist niet dat Marc Overmars zich gedurende een langere periode schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag bij Ajax. Dat laat de algemeen directeur van de landskampioen dinsdag desgevraagd weten aan persbureau ANP.

Van der Sar kreeg de afgelopen dagen veel verzoeken van de media om zich uit te spreken over het vertrek van de directeur voetbalzaken. Hij verwees steeds naar zijn uitspraken die in het zondag verstuurde persbericht over het vertrek van Overmars bij Ajax staan.

De algemeen directeur wil desgevraagd wel kwijt dat hij niet op de hoogte was van het seksueel grensoverschrijdende gedrag van Overmars, wat haaks staat op wat NRC en het AD maandagavond op basis van ingewijden naar buiten brachten.

Van der Sar hoorde naar eigen zeggen pas van het seksueel grensoverschrijdende gedrag van Overmars nadat hij op 25 januari een mail naar alle werknemers van Ajax had verstuurd.

Daarin wees hij iedereen op de aanwezigheid van vertrouwenspersonen met wie ze klachten over de veiligheid op de werkvloer kunnen bespreken. De bewuste mail volgde op onthullingen over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het televisieprogramma The voice of Holland.

Marc Overmars en Edwin van der Sar werkten jaren samen bij Ajax. Marc Overmars en Edwin van der Sar werkten jaren samen bij Ajax. Foto: ANP

NRC deed sinds december onderzoek naar Overmars

NRC deed al sinds december onderzoek naar machtsmisbruik op de werkvloer bij Ajax. De krant had een tip over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de zondag opgestapte Overmars ontvangen.

Volgens de krant kon het gedrag van de vertrokken directeur voetbalzaken gedijen binnen de cultuur van de club. NRC concludeerde dat op basis van gesprekken met elf anonieme (oud-)medewerkers van Ajax en aanvullende bronnen.

Overmars zou zich schuldig hebben gemaakt aan stalkingachtig gedrag tegenover vrouwelijke medewerkers van de club. Hij zou ook foto's van zijn geslachtsdeel hebben verstuurd.