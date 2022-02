Een terugkeer van Hakim Ziyech bij de nationale ploeg van Marokko is voorlopig niet aan de orde. De aanvaller van Chelsea vindt dat hij onheus is behandeld door bondscoach Vahid Halilhodzic en zal een eventuele uitnodiging daarom afslaan.

"Ik keer niet terug bij de nationale ploeg. Dat is mijn definitieve besluit", zegt Ziyech na een training van Chelsea, dat in Abu Dhabi is voor het WK voor clubs. "Ik focus me nu op andere dingen, en op dit moment is dat mijn club."

Ziyech en Halilhodzic liggen al maandenlang met elkaar in de clinch. De Bosnische trainer beschuldigde de oud-Ajacied er onder meer van geen discipline te hebben en een stoorzender te zijn in de groep. Hij selecteerde hem daarom niet voor de Afrika Cup.

"Het is voor mij duidelijk hoe de zaken er daar aan toe gaan", aldus Ziyech. "Ik moet de keuzes van de bondscoach respecteren, maar als daar al het liegen bijkomt, dan is het voor mij duidelijk. Zoals ik zeg, dan is een terugkeer uitgesloten."

Ziyech speelde veertig interlands voor Marokko

Of de 28-jarige Ziyech bij een vertrek van Halilhodzic wel weer voor Marokko wil gaan spelen, is op dit moment onduidelijk. De in Dronten geboren voetballer, die ook ooit in beeld was bij Oranje, speelde tot dusver veertig interlands.

Halilhodzic werd onlangs op de Afrika Cup met Marokko al in de kwartfinales uitgeschakeld en staat sindsdien flink onder druk. Eind volgende maand staat een cruciaal tweeluik met DR Congo op het programma. De winnaar daarvan plaatst zich voor het WK in Qatar.

De kans dat de 69-jarige bondscoach gaat proberen Ziyech op andere gedachten te brengen, is nihil. "Zijn gedrag past niet bij de groep. Zo'n speler kan ik niet selecteren. Al zou hij Lionel Messi zijn", zei hij vorige week na de uitschakeling door Egypte op de Afrika Cup bij een persconferentie.